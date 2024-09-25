Байден заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву всем необходимым

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пообещал и далее оказывать военную помощь Украине.

"Я полон решимости обеспечить Украину всем необходимым - завтра я объявлю о ряде действий в поддержку украинских военных", - сказал он, выступая в среду на встрече, посвященной восстановлению Украины.

Байден также указал на устойчивость украинской экономики, отметив, что Вашингтон продолжит содействовать ее восстановлению.