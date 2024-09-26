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Байден распорядился передать Украине планирующие авиабомбы и батарею Patriot

Байден распорядился передать Украине планирующие авиабомбы и батарею Patriot
Президент США Джо Байден
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что распорядился передать Украине планирующие авиабомбы JSOW и батарею ПВО Patriot, сообщает в четверг Белый дом.

"Для того, чтобы усилить возможности Украины по нанесению ударов на большие расстояния, я принял решение передать ей боеприпасы JSOW", - говорится в сообщении. В нем не указывается предполагаемое количество таких бомб. Не приводится информации и том, о каком их варианте идет речь, и, следовательно, об их дальности.

"Для дальнейшего усиления ПВО Украины я поручил Пентагону отремонтировать и передать Киеву дополнительную батарею Patriot. Кроме того, Украина получит дополнительные ракеты для Patriot", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что для усиления ВВС Украины президент США "поручил Пентагону расширить программу подготовки украинских пилотов на F-16. В частности, речь идет о помощи в подготовки дополнительно 18 пилотов в следующем году".

Байден сообщил, что в октябре намерен созвать в ФРГ встречу контактной группы по Украине на уровне глав государств, "чтобы скоординировать усилия более 50 стран, поддерживающих Украину, противостоящую нападению со стороны России".

В документе говорится и об усилиях США, направленных на борьбу против обхода Россией санкций. В рамках этих инициатив "Минюст, Минфин и Секретная служба США в координации с иностранными партнерами приняли сегодня меры по борьбе против международной сети, работающей с криптовалютой".

Джо Байден США Украина
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