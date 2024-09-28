После холодного понедельника в Москву вернется летняя погода

Новое понижение температуры придет в пятницу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Понижение температуры прогнозируется в Москве в понедельник, столбики термометров не поднимутся выше плюс 15 градусов, однако со вторника в столичный регион вернется летняя погода с температурой до плюс 22, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник температура понизится - уже ночью будет плюс 7 - плюс 9, а днем плюс 13 - плюс 15. Но температура все равно будет на 2-3 градуса выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что понижение температуры связано с тем, что антициклон, определявший погоду в Москве, будет уходить на восток и воздушные массы начнут поступать в столичный регион с севера.

"И дальше опять область высокого давления, опять южные потоки. И со вторника по четверг, на три дня, опять летняя погода. Правда ночью уже температура будет сильно понижаться, будет плюс 5 - плюс 10 градусов. А днем плюс 17 - плюс 22", - добавил Вильфанд.

Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра, "в пятницу начинаются изменения в циркуляции: ночью уже плюс 2 - плюс 3, а днем плюс 11 - плюс 16. Облачно и небольшие дожди. Условий для сильных дождей нет, но небольшие дожди прогнозируются", - сообщил он.

В течение недели со вторника по четверг температура в Москве будет на 5-6 градусов выше нормы, с пятницы по воскресенье - на 4-5 градусов выше нормы.