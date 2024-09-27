Хаменеи созвал Высший совет нацбезопасности Ирана после удара Израиля по штабу "Хезболлы"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи созвал чрезвычайное заседание Высшего совета национальной безопасности в связи с ударом Израиля по штаб-квартире движения "Хезболла" в Бейруте, сообщает The New York Times со ссылкой на двух представителей иранских властей.

Собеседники газеты уточнили, что причиной созыва стала попытка Израиля атаковать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.

Между тем источники в "Хезболле" заявили иранскому телеканалу PressTV, что Насралла находится в безопасном месте и не пострадал при израильских ударах по югу Бейрута.