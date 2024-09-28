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Военные РФ нанесли удар по складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ в Днепропетровске

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Нанесен удар по складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в Днепропетровске, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"В результате удара уничтожено три склада с боеприпасами для ОТРК "Гром", РСЗО "Ольха" и БПЛА различных модификаций", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М".

Как говорится в сообщении ведомства, "на кадрах объективного контроля наблюдаются взрыв и объемный пожар".

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Днепропетровск Южмаш Минобороны РФ Искандер-М
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