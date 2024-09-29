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Постпредство Ирана при ООН призвало к созыву экстренного заседания Совбеза

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Постпредство Ирана при ООН распространило заявление, в котором призвало созвать экстренное заседание Совета безопасности в связи с ударами Израиля по Ливану и убийством лидера движения "Хезболла" Хасана Насраллы, сообщила The Times of Israel.

В заявлении говорится, что Совбез должен "самым решительным образом недвусмысленно осудить действия Израиля", а также "предпринять немедленные и решительные действия, чтобы остановить продолжающуюся агрессию Израиля и предотвратить (...) втягивание региона в полномасштабную войну".

В минувшую субботу в "Хезболле" подтвердили гибель Насраллы в результате израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту.

Иран ООН Совбез Ливан Израиль
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