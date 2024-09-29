ВКС РФ атаковали 21 место базирования боевиков в Сирии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по 21 месту базирования боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР в воскресенье.

"ВКС России нанесены удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор по двадцати одному выявленному месту базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - проинформировал замруководителя ЦПВС капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Он также заявил о 12 нарушениях протоколов деконфликтации и воздушного пространства Сирии авиацией коалиции, возглавляемой США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано шесть случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Игнасюк.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (два раза) и парой штурмовиков А-10", - добавил он.