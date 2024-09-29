Поиск

ВКС РФ атаковали 21 место базирования боевиков в Сирии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по 21 месту базирования боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР в воскресенье.

"ВКС России нанесены удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор по двадцати одному выявленному месту базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - проинформировал замруководителя ЦПВС капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Он также заявил о 12 нарушениях протоколов деконфликтации и воздушного пространства Сирии авиацией коалиции, возглавляемой США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано шесть случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Игнасюк.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (два раза) и парой штурмовиков А-10", - добавил он.

ВКС России САР Хомс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Что произошло за день: воскресенье, 29 сентября

Мишустин в понедельник отправится на переговоры с руководством Ирана

Миллион ливанцев вынужденно покинули свои дома из-за ударов Израиля

Миллион ливанцев вынужденно покинули свои дома из-за ударов Израиля

Войска США начнут покидать базы в ряде районов Ирака в ноябре

Войска США начнут покидать базы в ряде районов Ирака в ноябре

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Обострение палестино-израильского конфликта

США не исключают наземной операции Израиля в Ливане

Обострение палестино-израильского конфликта

В Пентагоне рассматривают возможность наращивания контингента на Ближнем Востоке

В Пентагоне рассматривают возможность наращивания контингента на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что ликвидация Насраллы изменит баланс сил в регионе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });