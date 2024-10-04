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ВКС России нанесли удары по 12 базам террористов в Сирии

Центр по примирению фиксирует осложнение гуманитарной обстановки в связи с ударами Израиля по территории Ливана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Удары по 12 базам террористов, вышедших из сирийской провинции Эт-Танф, нанесены Воздушно-космическими силами России (ВКС), сообщил на брифинге журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. ВКС России нанесли удары по 12 выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал капитан 1-го ранга.

Он также сообщил, что Центр по примирению враждующих сторон фиксирует "осложнение гуманитарной обстановки в связи с ударами Израиля по территории Ливана".

"За сутки границы Сирийской Арабской Республики с территории Ливана через пункты пропуска "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-Аль-Камар", "Джайдут-Ябус" пересекли 14351 человек", - сообщил Игнасюк.

ВКС России Ливан Хомс Сирия Израиль
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