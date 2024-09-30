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Ливанские военные отошли от границы с Израилем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Армия Ливана отошла от границы с Израилем на несколько километров в преддверии возможной израильской наземной операции против группировки "Хезболла", сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на источники.

В сообщении говорится, что военные отошли минимум на 5 км от своих позиций на границе.

В свою очередь, европейские СМИ сообщают со ссылкой на неназванных представителей ливанского военного командования, что войска "перегруппировались и заняли новые позиции" в приграничных районах на юге Ливана.

Эти сообщения появились на фоне публикаций СМИ о том, что Израиль готовится в скором времени начать военную операцию на юге Ливана. Некоторые СМИ утверждают, что группы израильских военных уже действуют на ливанской территории. Официального подтверждения этой информации от израильских властей пока не поступало.

Ливан армия Израиль Хезболла
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