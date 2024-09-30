Ливанские военные отошли от границы с Израилем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Армия Ливана отошла от границы с Израилем на несколько километров в преддверии возможной израильской наземной операции против группировки "Хезболла", сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на источники.

В сообщении говорится, что военные отошли минимум на 5 км от своих позиций на границе.

В свою очередь, европейские СМИ сообщают со ссылкой на неназванных представителей ливанского военного командования, что войска "перегруппировались и заняли новые позиции" в приграничных районах на юге Ливана.

Эти сообщения появились на фоне публикаций СМИ о том, что Израиль готовится в скором времени начать военную операцию на юге Ливана. Некоторые СМИ утверждают, что группы израильских военных уже действуют на ливанской территории. Официального подтверждения этой информации от израильских властей пока не поступало.