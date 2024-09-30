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ВКС РФ атаковали семь мест базирования боевиков в Сирии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по семи местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР в понедельник.

"Для противодействия диверсионно-террористической деятельности незаконных вооруженных формирований командованием ВС Сирии при поддержке российской группировки войск организовано проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС России нанесли удары по семи выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - заявил замруководителя ЦПВС капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Он также сообщил о 13 нарушениях протоколов деконфликтации и воздушного пространства Сирии авиацией коалиции, возглавляемой США.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано шесть случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал Игнасюк.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 (два раза) и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9с", - добавил он.

ВКС РФ Сирия ЦПВС Дейр-эз-Зор Эт-Танф
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