Посол РФ заявил, что российско-британские отношения находятся в затяжном кризисе

Лондон не готов в одиночку разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами по территории России, считает дипломат

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Двусторонние отношения Москвы и Лондона пребывают в затяжном кризисе, при этом вопрос о разрешении ВСУ бить иностранными дальнобойными системами вглубь российской территории остается одним из наиболее острых для британских властей, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Российско-британские отношения пребывают в затяжном кризисе. Жизнь в них еле теплится. И это при том, что связи между нашими странами в недалеком прошлом носили многомерный характер. Зиждились на взаимовыгодных торгово-инвестиционных обменах, богатых культурных традициях и широком межчеловеческом диалоге. От всего этого по вине Лондона мало что осталось", - сказал дипломат в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Между тем, он отметил, что "разрыв дипломатических отношений между государствами - это крайняя мера".

"Пока достаточных оснований для этого мы не видим. Исходим из того, что англичане все же понимают важность сохранения каналов диалога между нашими странами", - заявил Келин.

Посол, отвечая на вопрос издания, планируются ли встречи глав МИД России и Великобритании на международных площадках, включая G20, констатировал, что "подобных контактов уже давно не было".

"К настоящему моменту британская сторона исключила себя из списка сторон, с которыми мы могли бы на таком уровне обсуждать серьезные вопросы", - сказал он.

Относительно решения по поводу ударов ВСУ по территории РФ западным дальнобойным оружием, он отметил, что для Лондона "вопрос о разрешении ВСУ бить иностранными дальнобойными системами вглубь российской территории остается одним из наиболее острых и содержит в себе очевидные риски эскалации".

"Британцы это прекрасно понимают. Не желая идти по этой дорожке в одиночку, они стремятся сподвигнуть на опасные решения как можно больше партнеров. Кроме того, как говорят в прессе, эффективность тех же крылатых ракет Storm Shadow напрямую зависит от американских разведданных", - пояснил Келин.

"Кроме того, посол заявил, что "Лондон, как и другие западные столицы, неотступно пытается найти способ "легально" присвоить себе активы России, а заодно и тех лиц, которых здесь по тем или иным причинам считают связанными с нашей страной".

"Вот только одна загвоздка - экспроприация суверенных активов, пусть и заблокированных, какими бы благими соображениями это не обставлялось, стала бы откровенным воровством международного уровня. Подобное развитие необратимо подорвало бы доверие независимых государств глобального большинства к западной финансовой системе", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "в Лондоне это неплохо понимают, поэтому на данном этапе ограничиваются поддержкой противоправных схем ЕС по изъятию прибыли, полученной с "замороженных" российских госактивов, а также блокировкой средств на счетах отдельных подсанкционных в британской юрисдикции лиц".