Президент Грузии Зурабишвили встретилась в Брюсселе с руководителями Евросоюза

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Брюсселе с президентом Евросоюза Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зурабишвили написала в соцсетях, что подтвердила им приверженность грузинского народа европейскому пути.

"Я подчеркнула решающую роль моральной поддержки Европы нашему народу, чтобы он не чувствовал себя изолированным", - отметила она, добавив, что лидеры Евросоюза выразили поддержку грузинскому народу.

На этой неделе Зурабишвили посетила Францию, Германию и Польшу и провела встречи с лидерами этих стран.

Ранее 2 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что визиты Зурабишвили в европейские столицы проходят в нарушение Конституции страны, так как они не были согласованы с правительством.