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Премьер-министр Грузии обвинил президента в отрицании семейных ценностей

Зурабишвили отказалась подписать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что президент Саломе Зурабишвили встала на путь псевдо-либерализма, не подписав принятый парламентом закон против ЛГБТ-пропаганды.

Администрация президента сообщила 2 октября, что Зурабишвили не подписала закон против ЛГБТ-пропаганды, так как считает закон антидемократическим и направленным против свобод граждан.

"Тот факт, что Саломе Зурабишвили не поддерживает традиционные семейные ценности, говорит о ее политическом выборе и какими силами она управляема", - сказал Кобахидзе.

Касаясь не согласованного с правительством визита на этой неделе Зурабишвили в Германию и Францию и запланированной в среду ее встречи в Брюсселе с руководством Евросоюза, Кобахидзе заявил, что подобные встречи грубо нарушают Конституцию Грузии.

"Встречи европейских лидеров с Саломе Зурабишвили свидетельствуют о грубом неуважении к конституционному порядку в Грузии. Верховенство Конституции Грузии есть тот принцип, который должны соблюдать не только грузинские граждане, но и иностранные партнеры", - сказал премьер-министр.

В соответствии с Конституцией Грузии президент не имеет права совершать зарубежные визиты без ведома правительства, именно это нарушение статьи Конституции стало в октябре прошлого года причиной процедуры импичмента президента Зурабишвили, которая провалилась из-за нехватки голосов депутатов от парламентского большинства.

Евросоюз Ираклий Кобахидзе Саломе Зурабишвили Грузия
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