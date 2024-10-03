Поиск

Российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в районе Угледара

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" пресекли выдвижение резервов украинской армии в районе Угледара и ряда других населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротации, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Угледара, Доброполья, Шахтерского, Новодаровки, Времевки, Сторожевого и Белогорья", - сказал Гордеев.

По его словам, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах Угледара и еще пяти населенных пунктов.

"В течение суток противник потерял до 110 военнослужащих, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, восемь единиц автомобильной техники и беспилотник самолетного типа.

Гордеев Угледар ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль нанес удары по западным районам Сирии

Трамп после дебатов кандидатов в вице-президенты заявил, что не ошибся с выбором Вэнса

Трамп после дебатов кандидатов в вице-президенты заявил, что не ошибся с выбором Вэнса
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Ирак, Казахстан и РФ заявили, что в сентябре вышли на соответствие своим квотам в ОПЕК+

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });