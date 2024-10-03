Российские военные сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в районе Угледара

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" пресекли выдвижение резервов украинской армии в районе Угледара и ряда других населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротации, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Угледара, Доброполья, Шахтерского, Новодаровки, Времевки, Сторожевого и Белогорья", - сказал Гордеев.

По его словам, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах Угледара и еще пяти населенных пунктов.

"В течение суток противник потерял до 110 военнослужащих, буксируемые гаубицы FH-70 и Д-20, восемь единиц автомобильной техники и беспилотник самолетного типа.