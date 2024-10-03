Великобритания передаст Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - После многолетних споров Великобритания передаст Маврикию суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос, где находится крупная американо-британская военная база, сообщает в четверг Sky News.

В соответствии с соглашением о передаче суверенитета, входящий в состав архипелага Чагос остров-атолл Диего-Гарсия также перейдет Маврикию, однако находящаяся на нем военная база останется под юрисдикцией Вашингтона и Лондона как минимум на 99 лет.

Власти Великобритании заявили, что соглашение поможет "исправить ошибки прошлого" и продемонстрировать поддержку жителям архипелага.

Этот шаг также приветствовал президент США Джо Байден.

"Это ясная демонстрация того, что через дипломатию и сотрудничество страны могут преодолеть давние исторические проблемы и достичь мирного и взаимовыгодного решения", - заявил президент.

Он отметил, что база на Диего-Гарсии играет "ключевую роль в национальной, региональной и глобальной безопасности", и США будут и дальше сотрудничать с Маврикием и Великобританией в вопросах, касающихся этого военного объекта.

В 2019 году Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был "вывести свою колониальную администрацию" с островов. Однако британские власти поначалу этого не сделали.

Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане, к югу от Мальдив.

В течение нескольких десятилетий его принадлежность оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов – Диего-Гарсии, совместно с США военную базу. При этом британские власти выселили коренное местное население.

Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.