Поиск

Великобритания передаст Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - После многолетних споров Великобритания передаст Маврикию суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос, где находится крупная американо-британская военная база, сообщает в четверг Sky News.

В соответствии с соглашением о передаче суверенитета, входящий в состав архипелага Чагос остров-атолл Диего-Гарсия также перейдет Маврикию, однако находящаяся на нем военная база останется под юрисдикцией Вашингтона и Лондона как минимум на 99 лет.

Власти Великобритании заявили, что соглашение поможет "исправить ошибки прошлого" и продемонстрировать поддержку жителям архипелага.

Этот шаг также приветствовал президент США Джо Байден.

"Это ясная демонстрация того, что через дипломатию и сотрудничество страны могут преодолеть давние исторические проблемы и достичь мирного и взаимовыгодного решения", - заявил президент.

Он отметил, что база на Диего-Гарсии играет "ключевую роль в национальной, региональной и глобальной безопасности", и США будут и дальше сотрудничать с Маврикием и Великобританией в вопросах, касающихся этого военного объекта.

В 2019 году Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был "вывести свою колониальную администрацию" с островов. Однако британские власти поначалу этого не сделали.

Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане, к югу от Мальдив.

В течение нескольких десятилетий его принадлежность оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов – Диего-Гарсии, совместно с США военную базу. При этом британские власти выселили коренное местное население.

Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.

Великобритания Маврикий Чагос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

В Barclays считают, что котировки европейских автопроизводителей достигли дна

В Barclays считают, что котировки европейских автопроизводителей достигли дна
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии Угледара

Рейтинг Макрона опустился на самую низкую отметку с начала его второго срока

Рейтинг Макрона опустился на самую низкую отметку с начала его второго срока

Самолет МЧС РФ эвакуировал из Ливана 60 российских граждан

Обострение палестино-израильского конфликта

Хасана Насраллу похоронят 4 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заявил США, что не видит нужды в немедленном ответном ударе по Ирану

Что случилось этой ночью: четверг, 3 октября

Фондовые индексы США незначительно выросли по итогам торгов

Фондовые индексы США незначительно выросли по итогам торгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });