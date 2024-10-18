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Карл III начал визит в Австралию

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла прибыли 18 октября в Австралию с шестидневным визитом на фоне протестов антимонархистских групп, которые выступают за смену формы правления на республиканскую, сообщает Associated Press.

В аэропорту Сиднея королевскую чету встретили премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннз. Премьер-министры остальных шести штатов в аэропорт не приехали, сославшись на плотное расписание.

В честь королевского визита на Сиднейский оперный театр вывели фотографии предыдущих визитов.

На фоне поездки Карла III в Австралию Австралийское республиканское движение (ARM), запустило очередную кампанию, агитирующую за отказ от монархии. В организации надеются, что визит британского монарха станет прощальным.

"Мы говорим Чарльзу и Камилле: добро пожаловать, мы надеемся, что вы хорошо проводите время в нашей стране... Но мы также надеемся, что это будет последнее турне австралийского монарха", - заявила сопредседатель ARM Эстер Анатолитис.

При этом в Австралийской монархической лиге говорят, что у населения, наоборот, будет положительная реакция на визит короля.

Ранее в октябре британские СМИ сообщали, что помощник Карла III в ответ на письмо ARM с просьбой о встрече, заявил, что "австралийский народ сам должен решить, станет ли Австралия республикой", и, если население страны примет такое решение, монарх не будет ему противиться.

В 1999 году Австралия уже выносила вопрос о становлении республикой на референдум, однако тогда 54,9% проголосовали против такого шага.

Карл III стал вторым британским монархом, посетившим Австралию. До него страну посещала Елизавета II.

Карл III Австралия Елизавета II Новый Южный Уэльс Сидней Великобритания
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