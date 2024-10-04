Пограничники Литвы задержали поезд в Калининград из-за символа СВО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Транзитному поезду Москва-Калининград не разрешали проследовать по маршруту через границу Литвы из-за надписей на вагонах до тех пор, пока персонал поезда их не стер, сообщила пресс-служба литовской пограничной службы.

"Транзитный поезд Москва-Калининград прибыл в пункт пограничного контроля на переходе Кена на белорусско-литовской границе. На одном из вагонов пограничники заметили российский военный знак "Z" и надпись "ЗОВ" (латинскими буквами), нанесенные черной краской из баллончика", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в соответствии с действующими в Литве правовыми актами персонал поезда был вынужден стереть надписи. В противном случае пассажирам предстояло пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями должны были быть отцеплены и не допущены в Литву.

В итоге поезду было разрешено следовать по маршруту.