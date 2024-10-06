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Ограничения на проезд автотранспорта сняли на границе РФ и Грузии после ремонта

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ремонт дорожного покрытия завершен на российско-грузинской границе между пунктами пропуска "Верхний Ларс" и "Казбеги", сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Речь идет об участке Военно-Грузинской дороги между автомобильными пунктами пропуска "Верхний Ларс" (РФ) и "Казбеги" (Грузия).

"Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение автомобилей между пунктами пропуска "Верхний Ларс" и "Казбеги" на российско-грузинской границе ежедневно ограничивалось в двух направлениях на три часа с 18 сентября в связи с началом восстановительных работ на автодорогах.

МАПП "Верхний Ларс" находится в Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге, ведущей из РФ в Грузию.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Минтранс Грузия Военно-Грузинская дорога Верхний Ларс
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