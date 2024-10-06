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Глава Еврокомиссии заявила, что кризис на Ближнем Востоке спровоцирован ХАМАС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года принесли огромные страдания не только израильскому народу, но и невинным палестинцам, спровоцировали кризис на Ближнем Востоке.

"Террористические атаки ХАМАС против Израиля спровоцировали спираль насилия, которая привела весь регион в состояние крайней напряженности и нестабильности", - говорится в заявлении главы ЕК, распространенном вечером в воскресенье.

"Мы повторяем наш призыв к немедленному прекращению огня в Газе, к безоговорочному освобождению всех заложников и к прекращению конфликта. Мы поддерживаем продолжающиеся дипломатические усилия по достижению всеобъемлющего соглашения", - отмечается в документе.

По словам фон дер Ляйен, "спустя год гуманитарная ситуация в Газе ужасает". Она заверила, что ЕС "продолжит делать все возможное для выделения финансовой помощи и содействия доставке и распределению гуманитарной помощи палестинскому народу, а теперь еще и Ливану".

Она призвала все стороны "действовать ответственно, сдержанно и участвовать в деэскалации текущей напряженности".

В понедельник, 7 октября, фон дер Ляйен примет участие в памятной церемонии в Брюсселе по жертвам атаки ХАМАС против Израиля.

ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен ХАМАС Израиль Ближний Восток
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