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Цена нефти Brent снизилась до $77,8 за баррель

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве составляет $77,79 за баррель, что на $0,26 (0,33%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,43 (0,6%), до $78,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,15 (0,2%), до $74,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,67 (0,9%), до $74,38 за баррель.

По итогам недели обе марки набрали 9,1%. Для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI – с 31 марта 2023 года.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

"Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он во время пресс-брифинга Белого дома.

Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль еще не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.

Brent нефть
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