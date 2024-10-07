Дерипаска и Пумпянский покинули совет иностранных инвесторов Казахстана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Попавшие под санкции российские бизнесмены Олег Дерипаска и Дмитрий Пумпянский исключены из состава совета иностранных инвесторов Казахстана (СИИ).

Обновленный список участников СИИ подписал 1 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который включает 46 человек. С казахстанской стороны в совет вошли премьер-министр Олжас Бектенов и его заместители, глава Нацбанка Тимур Сулейменов, министр финансов Мади Такиев, министр нацэкономики Нурлан Байбазаров и другие.

В числе иностранных инвесторов - главный исполнительный директор компании Glencore Гэри Нейгл, президент компании TotalEnergies Exploration and Production Branch Терраз Николя, главный исполнительный директор Shell Рlс Уаэл Сауан и другие.

Ранее в этот перечень входили и основатель "Русала" Олег Дерипаска и бывший председатель совета директоров "ТМК" Дмитрий Пумпянский. Оба бизнесмена находятся под антироссийскими санкциями: Дерипаска - с 2018 года, Пумпянский - с 2022 года.

Дерипаска, основатель "Русала" и холдинга En+, с 2018 года находится американском SDN List. По соглашению с американскими властями он не участвует в управлении "Русалом". Бизнесмен также сократил долю в En+ ниже контрольной.

Пумпянский - основатель Трубной металлургической компании (ТМК), одного из крупнейших российских производителей труб. В марте 2022 года Пумпянский и члены его семьи попали под западные санкции, контроль над ТМК перешел к менеджменту компании.