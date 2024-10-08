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Uber даст пользователям возможность вызывать только электротакси

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Uber Technologies представила ряд новых "зеленых" функций, среди которых - опция выбора только электромобилей при заказе такси, объявил глава компании Дара Хосровшахи.

Опция будет доступна более чем в 40 городах по всему миру, сказал он, выступая на ежегодной экологической конференции Go Get Zero в Лондоне.

"Реальность такова, что мы сможем достичь целей по нулевым выбросам только в случае, если политики и компании выполнят свою часть сделки, - цитирует выступление Хосровшахи CNBC. - Нам нужны более доступные электромобили и стимулы для самых активных водителей. Нам нужно строить зарядные станции везде, а не только в богатых районах".

На транспортную отрасль приходится около четверти всех выбросов углекислого газа в мире в результате человеческой деятельности, по оценкам Международного совета по экологически чистому транспорту (International Council on Clean Transportation, ICCT).

Uber также анонсировала другие "зеленые" инициативы. В частности, компания добавила фермерские продукты в сервис доставки в двух крупнейших рынках в США, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также намерена направить около $1 млн на помощь парижским ресторанам, доставляющим еду через Uber Eats, в переходе к более экологичной упаковке. Каждый житель Парижа, по данным ОЭСР, производит свыше 400 кг мусора в год.

Uber Дара Хосровшахи
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