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Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и вручит ему орден святого апостола Андрея Первозванного.

Лукашенко прибыл в Москву в понедельник днем для участия в саммите СНГ и продлит свое пребывание в российской столице для отдельных переговоров с Путиным, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президенты планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, передает телеграм-канал Кремля,

После двусторонних переговоров в Андреевском зале Кремля состоится торжественная церемония вручения президенту Белоруссии высшей государственной награды Российской Федерации - ордена святого апостола Андрея Первозванного.

Как пояснил Ушаков, белорусский лидер был удостоен этого ордена за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами, укрепление дружественных связей между россиянами и белорусами, а также большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства. Указ о награждении Лукашенко был подписан еще 30 августа.

Нынешняя встреча Путина и Лукашенко станет уже восьмой в текущем году.

Владимир Путин Юрий Ушаков Белоруссия Александр Лукашенко
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