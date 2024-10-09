Поиск

Американцы назвали экономику главной темой перед выборами президента

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Большинство избирателей в США доверили бы экс-президенту Дональду Трампу, а не вице-президенту Камале Харрис, решение экономических вопросов, показал опрос Gallup. 52% респондентов назвали экономику важнейшим аспектом, на который они будут ориентироваться во время голосования на президентских выборах.

54% опрошенных считают, что Трамп лучше справился бы с решением экономических вопросов. 45% респондентов отметили, что скорее доверили бы их решение Харрис.

Кроме того, респонденты склонны больше доверять Трампу в вопросах миграции и внешней политики, в то время как Харрис вызывает у опрошенных больше доверия по вопросам изменения климата, здравоохранения.

По данным Gallup, это самый высокий показатель с октября 2008 года, когда 55% опрошенных заявили, что экономика оказывает "чрезвычайно важное" влияние на то, за кого они будут голосовать на выборах.

Опрос Gallup проводился с 16 по 28 сентября среди 941 зарегистрированного избирателя. Погрешность исследования составила 4 процентных пункта.

США Gallup Дональд Трамп Камала Харрис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Власти Израиля выбрали приоритетной целью для удара по Ирану его военные объекты

Германия ухудшила прогноз для экономики на 2024 год

Евросоюз введет санкции против лидеров Гагаузской автономии Молдавии

Евросоюз введет санкции против лидеров Гагаузской автономии Молдавии

Военные США подтвердили перенос встречи контактной группы по Украине

Военные США подтвердили перенос встречи контактной группы по Украине

Boeing отозвал предложение об оплате труда бастующих работников

Boeing отозвал предложение об оплате труда бастующих работников

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

В Турции заблокировали мессенджер Discord

В Турции заблокировали мессенджер Discord

Во Флориде эвакуируют миллионы человек в ожидании урагана "Милтон"

Во Флориде эвакуируют миллионы человек в ожидании урагана "Милтон"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });