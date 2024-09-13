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Сторонники Трампа в "колеблющихся" штатах не очень доверяют избирательной системе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Избиратели шести "колеблющихся" штатов, поддерживающие кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, не сильно доверяют избирательной системе США, сообщает CNN со ссылкой на результаты опроса компании SSRS, проведенного по заказу телеканала.

Только 15% респондентов из Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина, выступающих в поддержку Трампа, выразили "полную уверенность" в избирательной системе. Значительная часть сторонников Трампа не испытывает даже умеренного доверия к системе, отмечает CNN.

Около 61% сторонников Трампа в Джорджии и 58% в Висконсине заявили, что они, "по крайней мере, в какой-то степени" уверены в том, что результаты голосования в их штатах подсчитают точно и достоверно. В Неваде этот показатель составляет 50%, в Пенсильвании - 47%, в Аризоне - 46%, а в Мичигане - 44%.

В то же время 71% опрошенных из "колеблющихся" штатов, которые на предстоящих выборах планируют поддержать кандидата от демократов Камалу Харрис, заявили о полном доверии к избирательному процессу.

Таким образом, в целом примерно две трети опрошенных в каждом из шести "колеблющихся" штатов отметили, что они, по крайней мере, в некоторой степени уверены в том, что голоса в их штате будут зафиксированы и подсчитаны точно: от 68% в Аризоне до 79% в Висконсине.

При этом в Висконсине наибольшее число респондентов, а именно 52%, заявили о "сильной уверенности" в избирательной системе.

Исследование проводилось в период с 23 по 29 августа посредством онлайн-опросов и телефонного анкетирования. В нем приняли участие 682 зарегистрированных избирателя из Аризоны, 617 - из Джорджии, 708 - из Мичигана, 626 - из Невады, 789 - из Пенсильвании и 976 - из Висконсина. Погрешность составила 4,7 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании, примерно 4,9 процентных пунктов в Мичигане и Неваде и около 4,4 процентных пунктов в Висконсине.

В избирательной практике США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу кандидата на президентских выборах.

Мичиган США SSRS Дональд Трамп Камала Харрис
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