Сторонники Трампа в "колеблющихся" штатах не очень доверяют избирательной системе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Избиратели шести "колеблющихся" штатов, поддерживающие кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, не сильно доверяют избирательной системе США, сообщает CNN со ссылкой на результаты опроса компании SSRS, проведенного по заказу телеканала.

Только 15% респондентов из Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина, выступающих в поддержку Трампа, выразили "полную уверенность" в избирательной системе. Значительная часть сторонников Трампа не испытывает даже умеренного доверия к системе, отмечает CNN.

Около 61% сторонников Трампа в Джорджии и 58% в Висконсине заявили, что они, "по крайней мере, в какой-то степени" уверены в том, что результаты голосования в их штатах подсчитают точно и достоверно. В Неваде этот показатель составляет 50%, в Пенсильвании - 47%, в Аризоне - 46%, а в Мичигане - 44%.

В то же время 71% опрошенных из "колеблющихся" штатов, которые на предстоящих выборах планируют поддержать кандидата от демократов Камалу Харрис, заявили о полном доверии к избирательному процессу.

Таким образом, в целом примерно две трети опрошенных в каждом из шести "колеблющихся" штатов отметили, что они, по крайней мере, в некоторой степени уверены в том, что голоса в их штате будут зафиксированы и подсчитаны точно: от 68% в Аризоне до 79% в Висконсине.

При этом в Висконсине наибольшее число респондентов, а именно 52%, заявили о "сильной уверенности" в избирательной системе.

Исследование проводилось в период с 23 по 29 августа посредством онлайн-опросов и телефонного анкетирования. В нем приняли участие 682 зарегистрированных избирателя из Аризоны, 617 - из Джорджии, 708 - из Мичигана, 626 - из Невады, 789 - из Пенсильвании и 976 - из Висконсина. Погрешность составила 4,7 процентных пунктов в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании, примерно 4,9 процентных пунктов в Мичигане и Неваде и около 4,4 процентных пунктов в Висконсине.

В избирательной практике США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу кандидата на президентских выборах.