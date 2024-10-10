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Фондовый рынок Канады обошел Великобританию по капитализации

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Великобритания опустилась на седьмое место в мире по совокупной капитализации торгующихся в стране компаний, пропустив вперед рынок Канады, пишет Bloomberg.

С начала года рыночная стоимость компаний, акции которых торгуются в Канаде, выросла на 11% и достигла $3,22 трлн.

Британский фондовый рынок, когда-то входивший в число мировых лидеров, также уступает США, Китаю, Японии, Гонконгу и Индии. В прошлом году он также пропустил вперед Францию, но из-за сложной политической ситуации в соседней стране Великобритания вернула себе статус крупнейшего рынка акций Европы в начале этого года.

За последнее десятилетие канадские компании увеличили свою капитализацию примерно на $1 трлн, тогда как британские потеряли примерно столько же.

Брайан Мэдден, глава First Avenue Investment Counsel, связывает столь разнонаправленную динамику с решением Великобритании выйти из Европейского союза. Кроме того, в главном британском фондовом индексе FTSE 100 крайне мала доля техсектора – всего 1% против 8,4% в Канаде. В американском фондовом индикаторе S&P 500 высокотехнологичные компании имеют удельный вес порядка 30%.

Bloomberg отмечает, что с 2022 года в Канаде не состоялось ни одного IPO. Однако за это же время биржа в Торонто переманила к себе 51 компанию с конкурирующих торговых площадок.

Между тем Лондон по-прежнему занимает второе место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира, уступая только Нью-Йорку. Торонто занимает в этом списке 23-е место. Кроме того, 11% всех мировых активов управляются из Великобритании.

Великобритания Канада
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