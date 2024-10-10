Поиск

В США могут оштрафовать канадский TD Bank на $3 млрд и ограничить его рост

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Канадский TD Bank, как ожидается, выплатит штрафы примерно на $3 млрд и согласится ограничить рост своего бизнеса в США в рамках мировой сделки с американскими властями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Мировое соглашение готовится по делу об обвинении банка в ненадлежащем мониторинге отмывания денег наркокартелями.

Предполагается, что в рамках соглашения Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) - основной регулятор TD Bank в США - установит предельный размер активов для его розничного бизнеса на территории страны.

На четверг запланирована телефонная конференция банка.

TD Bank ранее предупреждал, что на его активы могут быть наложены ограничения, и в третьем финансовом квартале (май-июль) отчислил в резервы $2,6 млрд для выплаты штрафов по итогам гражданских и уголовных расследований в отношении антиотмывочных мер его американского подразделения. В апреле он отчислил в резервы $450 млн.

Глава TD Bank Бхарат Масрани в сентябре объявил, что в следующем году передаст свои полномочия руководителю канадского розничного сегмента Рэймонду Чуню.

Акции банка дешевеют на 6,3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг.

TD Bank - шестой по размеру активов банк Северной Америки ($1,97 трлн на 31 июля). Он обслуживает более 27,5 млн клиентов.

США TD Bank Северная Америка Бхарат Масрани Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

При ударе Израиля по штабу сил ООН в Ливане пострадали два миротворца

У Путина в Казани с 21 по 24 октября запланировано около 20 двусторонних встреч

Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе

Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

Фондовый рынок Канады обошел Великобританию по капитализации

Два человека погибли в результате урагана "Милтон" в США

Два человека погибли в результате урагана "Милтон" в США

Что случилось этой ночью: 10 октября, четверг

Обострение палестино-израильского конфликта

Bloomberg не исключает, что Израиль атакует ядерные объекты Ирана

Ураган "Милтон" обрушился на Флориду

Ураган "Милтон" обрушился на Флориду
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" выпустила 360 снарядов по израильской территории

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });