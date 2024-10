В США могут оштрафовать канадский TD Bank на $3 млрд и ограничить его рост

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Канадский TD Bank, как ожидается, выплатит штрафы примерно на $3 млрд и согласится ограничить рост своего бизнеса в США в рамках мировой сделки с американскими властями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Мировое соглашение готовится по делу об обвинении банка в ненадлежащем мониторинге отмывания денег наркокартелями.

Предполагается, что в рамках соглашения Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) - основной регулятор TD Bank в США - установит предельный размер активов для его розничного бизнеса на территории страны.

На четверг запланирована телефонная конференция банка.

TD Bank ранее предупреждал, что на его активы могут быть наложены ограничения, и в третьем финансовом квартале (май-июль) отчислил в резервы $2,6 млрд для выплаты штрафов по итогам гражданских и уголовных расследований в отношении антиотмывочных мер его американского подразделения. В апреле он отчислил в резервы $450 млн.

Глава TD Bank Бхарат Масрани в сентябре объявил, что в следующем году передаст свои полномочия руководителю канадского розничного сегмента Рэймонду Чуню.

Акции банка дешевеют на 6,3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг.

TD Bank - шестой по размеру активов банк Северной Америки ($1,97 трлн на 31 июля). Он обслуживает более 27,5 млн клиентов.