Apple осталась самым дорогим брендом в мире 12-й год подряд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бренд Apple остается наиболее дорогим в мире двенадцатый год подряд, по данным рейтинга Best Global Brands, который ежегодно составляет Interbrand Corp.

Стоимость бренда Apple снизилась за год на 3% - до $488,9 млрд.

На второй позиции остался бренд Microsoft, прибавивший в цене 11% (до $352,5 млрд). На третьем месте, как и годом ранее, находится бренд Amazon, который подорожал на 8% (до $298,1 млрд).

На четвертой строчке остался Google, стоимость которого поднялась на 12% (до $291,3 млрд), на пятой - Samsung (рост на 10%, до $100,8 млрд).

Далее следуют Toyota (увеличение на 13%, до $72,8 млрд), Coca-Cola (рост на 5%, до $61,2 млрд), Mercedes-Benz (снижение на 4%, до $58,9 млрд), McDonald's (подъем на 4%, до $53 млрд) и BMW (рост на 2%, до $52 млрд).

Наиболее существенный подъем стоимости за последний год продемонстрировал бренды Ferrari (+21%, до $13,1 млрд) и YouTube (+16%, до $30,1 млрд), которые заняли 62-е и 24-е место в рейтинге.

Между тем стоимость бренда Tesla (SPB: TSLA) упала на 9% (до $45,5 млрд, 12-е место), что стало одним из самых сильных снижений в рейтинге. Кроме того, стоимость Intel рухнула на 30% (до $19,7 млрд, 37-я позиция), Disney - на 11% (до $42,8 млрд, 16-я строчка), 3M - на 10% (до $8,9 млрд, 79-е место).

Рейтинг в этом году пополнился четырьмя участниками - Nvidia ($20 млрд, 36-я позиция), Pandora ($7,1 млрд, 91-я позиция), Range Rover ($6,6 млрд, 96-я позиция) и Jordan ($6,4 млрд, 99-я позиция). Кроме того, в список вновь вошли бренды Uber ($9,2 млрд, 78-я строчка) и LG ($6,5 млрд, 97-я строчка).

Совокупная стоимость брендов топ-100 оценивается в $3,4 трлн.

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы, а также ESG-данные (показатели, связанных с экологией, социальной ответственностью и корпоративным управлением). Топ-100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 25 лет.

Всего 35 компаний, которые были в первом рейтинге, есть в нем и сейчас, включая Disney, Nike и Gucci. При этом свыше 100 брендов покинули список за эти годы, в том числе такие известные, как Nokia, Kodak и MTV. В десятке лидеров все эти годы по-прежнему остаются только Coca-Cola и Microsoft.

В 2001 году, при первой публикации рейтинга, общая стоимость брендов из топ-100 составляла $988 млрд. То есть за это время показатель увеличился в 3,4 раза.

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