Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге Украину и Ближний Восток

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам будет заседать в понедельник в Люксембурге.

Совещание начнется с короткого выступления по видеосвязи украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги "о последних событиях на местах и текущих приоритетах Украины", сообщила пресс-служба совета, уточнив, что это первое участие нового главы украинского МИД в официальном заседании совета с момента его назначения в сентябре 2024 года.

Ожидается, что затем министры обменяются мнениями "о военной поддержке Украины со стороны ЕС и его государств-членов, особенно по вопросам противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов, а также о продлении мандата Миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM Украина)".

Совет обсудит санкции в отношении РФ, уделив главное внимание недавно принятому новому санкционному режиму "за дестабилизирующую деятельность против ЕС и его государств-членов", а также "применению санкций и усилиям по противодействию их обходу". Краткий обзор по этому вопросу представит специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Согласно сообщению пресс-службы совета, ожидается, что главы МИД утвердят пакет санкций против Ирана за, как заявляют в Брюсселе, поставки Тегераном баллистических ракет Москве. И, по информации ряда СМИ, председательствующий в совете высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предложит министрам обсудить тему преодоления вето Венгрии на выделение 6,6 млрд евро для компенсации военных расходов, потраченных на вооружение Украины.

Еще одной темой, которую обсудят министры, станет поддержка Евросоюзом и государствами-членами ЕС энергетического сектора Украины. Будут также затронуты тема использования чрезвычайных доходов от замороженных российских активов и "продолжение информационно-просветительской работы в поддержку украинской формулы мира".

Вторым крупным разделом повестки совещания будет ситуация на Ближнем Востоке. Совет обсудит последние события в свете "распространения войны и гуманитарной катастрофы по региону, от Газы и Западного берега уже до Ливана, в отсутствие краткосрочной перспективы для прекращения огня".

"Учитывая недавние события, поддержка Евросоюзом как Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), так и Палестинской национальной администрации также будет иметь центральное значение", - говорится в материалах к заседанию Совета ЕС.

Официальный представитель Борреля Петер Стано заявил журналистам, что министры иностранных дел дадут оценку ударам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

По его словам, "это будет приоритетная тема, за которой мы внимательно следим". "Европейский союз считает недопустимым в любом случае, чтобы против членов ЮНИФИЛ совершались подобные атаки", - сказал пресс-секретарь.

Кроме того, министры планируют обсудить общую ситуацию в регионе, в том числе позицию Ирана. Помимо этого, Боррель намеревается затронуть вопрос об ограничительных мерах и необходимости оценить возможные последствия консультативного заключения Международного суда ООН об отношениях ЕС с Израилем.

По разделу текущих международных вопросов глава дипломатии ЕС выступит с сообщениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, о ситуации в Грузии перед парламентскими выборами 26 октября, о положении в Молдавии перед президентскими выборами и референдумом о вступлении в ЕС 20 октября. Он коснется событий на Африканском Роге "с акцентом на Судан и Сомали", а также упомянет ситуацию в Венесуэле после выборов 28 июля.