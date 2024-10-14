Поиск

В Литве начинаются учения "Сильный грифон 2024" с участием военных США, Британии и Польши

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Международные учения "Сильный грифон 2024", организованные пехотной бригадой "Жемайтия", начинаются в понедельник на полигоне в Швенчёнском районе Литвы.

В учениях примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании и Польши, будет задействовано 250 единиц техники.

Литовские вооруженные силы заявили, что целью ежегодных учений является обучение подразделений бригады "Жемайтия" планированию и проведению оборонительных операций во взаимодействии с подразделениями союзников.

В понедельник планируется интенсивное перемещение военной техники по маршруту Клайпеда - Казлу-Руда, а 20 октября - по маршруту Казлу-Руда - Пабраде.

США Литва Великобритания Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Как минимум четыре человека погибли в результате удара Израиля по больнице в Газе

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии

У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 70 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы"

Почти 70 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы"

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

В США самая большая в мире ракета стартовала на орбиту в новый тестовый полет

В США самая большая в мире ракета стартовала на орбиту в новый тестовый полет

Трамп обвинил нынешние власти США в том, что они ведут страну к мировой войне

Расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отложена из-за непогоды

Расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отложена из-за непогоды
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });