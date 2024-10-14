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Главы МИД стран ЕС обсуждают в Люксембурге помощь Украине и санкции против РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что министры иностранных дел стран ЕС собрались в Люксембурге, чтобы конкретизировать помощь Украине в плане финансов, обучения военнослужащих и применения санкций к РФ.

"Прежде всего в плане финансовом, потому что мы продвинулись по вопросу займа, который собираемся предоставить Украине и который будет основываться на чрезвычайных доходах от российских замороженных активов", - сказал Барро журналистам в понедельник перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, добавив, что сам намерен настаивать на соответствующем решении.

По его словам, эти средства помогут украинской стороне "усилить возможности в военной области" и при этом "укрепят европейскую оборонную промышленную и технологическую базу".

Помощь будет по-прежнему оказываться в сфере обучения украинских военнослужащих с продлением мандата европейской тренировочной миссии EUMAM, которая обучила 60 тыс. солдат из Украины, в том числе и во Франции, взявшей на себя обязательство подготовить бригаду в 2,3 тыс. военных, отметил глава французского МИД.

Барро также приветствовал учреждение нового санкционного режима против РФ "за дестабилизирующую деятельность против ЕС и его государств-членов". По его мнению, "этот режим позволит определить и подвергнуть санкциям лиц и организации", которых в ЕС считают виновными в различного рода гибридных угрозах в "Европе, во Франции и также в Африке".

ЕС Люксембург РФ Украина
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