Китай в сентябре снизил импорт нефти к августу на 4% до 11,07 млн б/с

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем китайского импорта нефти в сентябре снизился к августу на 4,2% – с 11,56 млн б/с до 11,07 млн б/с. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Относительно сентября прошлого года поставки снизились незначительно – на 0,5%.

В абсолютном выражении импорт нефти в КНР в прошлом месяце составил 45,488 млн тонн, что на 7,4% меньше, чем в августе - 49,103 млн тонн, и на 0,6% меньше показателя за аналогичный месяц предыдущего года - 45,74 млн тонн.

Стоимость приобретенной нефти в сентябре 2024 года – почти $25,74 млрд.

Всего за девять месяцев Китай импортировал 412,39 млн тонн нефти, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Затраты на ее покупку выросли всего на 0,2%: с $248,26 млрд до $248,72 млрд.

Поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце составили 4,480 млн тонн, что практически соответствует импорту августа, но на 7% больше, чем в сентябре прошлого года. Стоимость приобретенных в сентябре-2024 нефтепродуктов составила $2,57 млрд.

Всего за январь-сентябрь 2024 года Пекин импортировал 36,98 млн тонн нефтепродуктов, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.