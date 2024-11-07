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Китай в октябре продолжил снижать импорт нефти

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года среднесуточный объем китайского импорта нефти снизился к сентябрю почти на 5% - с 11,07 млн б/с до 10,53 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Относительно октября прошлого года поставки снизились на 8,7%.

В абсолютном выражении импорт нефти в КНР в прошлом месяце составил почти 44,7 млн тонн, что на 1,7% меньше, чем в сентябре - 45,488 млн тонн, и на 8,7% меньше показателя за аналогичный месяц предыдущего года - 48,97 млн тонн.

Стоимость приобретенной нефти в октябре 2024 года - $24,3 млрд.

Всего за десять месяцев Китай импортировал 457,07 млн тонн нефти, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Затраты на ее покупку снизились на 2,8%: с $280,77 млрд до $270,04 млрд.

Поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце составили 3,94 млн тонн, что на 12,1% меньше, чем в сентябре, и на 4,7% меньше, чем в октябре 2023 года. Стоимость приобретенных в октябре-2024 нефтепродуктов составила $2,31 млрд.

Всего за январь-октябрь 2024 года Пекин импортировал 25,04 млн тонн нефтепродуктов, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Китай ГТУ КНР
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