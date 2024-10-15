Зампредседателя ЦВС КНР считает, что Китаю и РФ надо углублять сотрудничество между армиями

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Китаю и России необходимо наращивать сотрудничество между вооруженными силами, заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым во вторник.

"Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооруженными силами", - сказал Чжан Юся.

По его словам, в КНР уделяют особое внимание официальному визиту главы Минобороны России.

"Это ваш первый визит в Китай после назначения на должность министра обороны, и мы специально обдуманно все организуем и уделяем особое внимание", - отметил зампредседателя ЦВС КНР.

Он добавил, что накануне министры обороны РФ и КНР провели в Пекине "очень откровенную встречу и достигли очень многих общих мнений".

"Я это высоко ценю и одобряю", - подчеркнул Чжан Юся.