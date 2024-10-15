Белоусов заявил, что КНР и РФ имеют общие взгляды на ситуацию в мире

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, у Москвы и Пекина есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во вторник.

"Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации, и общее понимание того, что нам надо вместе сделать", - сказал Белоусов.

Он отметил, что благодаря усилиям лидеров двух стран - председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.

"И наша задача его укреплять и развивать", - подчеркнул глава российского Минобороны.

Министр выразил уверенность, что сегодня "предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений".

Он также отметил, что в текущем году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, а в следующем - 80-летие совместной победы над германским фашизмом.

"У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее", - резюмировал Белоусов.