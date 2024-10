Уолл-стрит завершила торги ростом

Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на новую порцию квартальных отчетов американских компаний, в том числе ряда крупных банков, включая Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley.

Кроме того, будут обнародованы результаты Johnson & Johnson, United Airlines Holdings Inc., UnitedHealth Group Inc., Walgreens Boots Alliance, а также Netflix Inc.. В общей сложности на текущей неделе отчитываются 43 компании, входящие в расчет индекса S&P 500, отмечает Market Watch.

Рынок также ждет новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) относительно темпов дальнейшего снижения базовой процентной ставки.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что Федрезерву следует "действовать осторожно" в дальнейшем смягчении политики, чтобы не допустить усиления инфляции.

Статданные показывают, что американская экономика "гораздо сильнее, чем казалось ранее", и "рынок труда остается вполне здоровым", сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете.

Уоллер отметил, что как ФРС, так и Уолл-стрит были сбиты с толку летней статистикой, свидетельствовавшей о замедлении экономической активности в США. Он напомнил, что резко негативная реакция фондового рынка на июльские данные по рынку труда, спровоцировала ожидания, что Федрезерв может провести экстренное заседание для снижения ставки.

"Новые и пересмотренные данные, однако, показывают, что экономическая активность в США, возможно, замедляется слабее", - сказал Уоллер, слова которого приводит Market Watch.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса Dow Jones в понедельник оказались акции Apple Inc. (+1,7%), McDonald's Corp. (+1,6%), UnitedHealth Group Inc. (+1,2%), IBM Corp. (+0,9%).

Бумаги Boeing Co. подешевели на 1,3% по итогам торгов. Американский авиастроительный концерн объявил о намерении уволить до 10% сотрудников и ухудшил оценку финансовых показателей за третий квартал. Кроме того, Boeing сообщил о переносе начала поставок самолетов новой модели 777-9 на 2026 год, грузовых самолетов 777-8 - на 2028 год, в результате чего планирует зафиксировать единовременное списание в размере $2,6 млрд.

Стоимость акций Caterpillar Inc. опустилась на 2% вслед за ухудшением рекомендации для них экспертами Morgan Stanley до "продавать" с "держать". Аналитики также понизили прогнозную цену акций Caterpillar - до $332 с $349.

Рыночная стоимость поставщика услуг спутникового радио Sirius XM Holdings Inc. поднялась на 7,9% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. на прошлой неделе приобрела 3,6 млн его акций на сумму порядка $87 млн.

Цена акций инвестбанка B. Riley Financial Inc. подскочила на 23,5% после того, как он подтвердил продажу подразделения Great American, осуществляющего оценку и ликвидацию проблемных компаний, инвестфонду Oaktree Capital за $400 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник вырос на 201,36 пункта (0,47%) и составил 43065,22 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 44,82 пункта (0,77%) - до 5859,85 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 159,75 пункта (0,87%) и составил 18502,69 пункта.