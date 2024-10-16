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Галант раскритиковал недопуск израильских компаний на выставку вооружений во Франции

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Йоав Галант раскритиковал недопуск израильских компаний на выставку морских вооружений во Франции.

"Франция постоянно реализует враждебную политику в отношении еврейского народа. Мы продолжим защищать нашу нацию на семи разных фронтах и сражаться за наше будущее - с Францией или без нее", - написал министр в соцсети.

Выставка Euronaval пройдет в Париже с 4 по 7 ноября. Организаторы мероприятия заявили, что власти Франции запретили делегации из Израиля представить свое оборудование, однако она может посетить шоу в качестве зрителей.

Франция Йоав Галант Минобороны Израиль
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