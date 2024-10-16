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В ООН сообщили об обстреле поста миротворцев в Ливане израильским танком

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Израильский танк обстрелял наблюдательную вышку Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) недалеко от города Кфар-Кила в южной части Ливана, сообщили в ЮНИФИЛ.

"Этим утром миротворцы на позиции близ Кфар-Килы зафиксировали, как танк ЦАХАЛ "Меркава" обстреливал их наблюдательную вышку", - говорится в заявлении.

Вышка получила повреждения, находившиеся на ней две камеры уничтожены.

"Мы вновь наблюдаем прямой и, по всей видимости, намеренный обстрел позиции ЮНИФИЛ", - отмечается в релизе.

11 октября представители сил миротворцев ООН сообщили, что в районе расположения штаба ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура в Ливане прогремели взрывы, двое служащих получили ранения. За день до этого в ЮНИФИЛ заявили, что ЦАХАЛ нанес удары по штабу ЮНИФИЛ и ряду других объектов в Ливане, из-за чего пострадали еще два миротворца.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила обстрел 11 октября позиций, расположенных вблизи штаб-квартиры ЮНИФИЛ, но заявила, что военные открыли огонь в ответ на "непосредственную угрозу в отношении израильских военнослужащих".

Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отрицал, что израильские военные намерено атаковали миротворцев и призвал их отойти из зон боевых действий между ЦАХАЛом и "Хезболлой".

ЦАХАЛ Ливан ООН Биньямин Нетаньяху Кфар-Кила ЮНИФИЛ Израиль
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