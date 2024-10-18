Военные РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам на Украине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение недели нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, поражены склады с боеприпасами, объекты энергетики и военные аэродромы.

"С 12 по 18 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Там заявили, что также поражались склады боеприпасов и военно-технического имущества, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.