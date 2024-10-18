Поиск

Военные РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам на Украине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение недели нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, поражены склады с боеприпасами, объекты энергетики и военные аэродромы.

"С 12 по 18 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Там заявили, что также поражались склады боеприпасов и военно-технического имущества, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Абхазия временно закроет границу с Грузией в конце октября

Премьер Словакии подверг критике план Зеленского

Премьер Словакии подверг критике план Зеленского

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

Посол Евросоюза предупредил, что Грузия может потерять всю финансовую помощь ЕС

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

Устранение Синвара - всего лишь демонстрация очередного успеха

Устранение Синвара - всего лишь демонстрация очередного успеха

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram

Meta сокращает штат команд WhatsApp и Instagram
Обострение палестино-израильского конфликта

Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль

Исполняющим обязанности главы ХАМАС после гибели Синвара стал Халед Машаль

Что случилось этой ночью: пятница, 18 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });