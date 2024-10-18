Рютте сообщил о планах стран НАТО приобрести тысячи единиц ПВО и артиллерии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции, что страны альянса собираются пополнить арсеналы значительным количеством средств ПВО, артиллерийских систем и новейших самолетов.

"Союзники по НАТО планируют приобрести тысячи систем ПВО и артиллерийских систем и много сотен современных самолетов, особенно истребители-бомбардировщики F-35", - сказал он.

Он напомнил, что союзники для восполнения запасов также закупают 1 тысячу ракет от зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.