Швейцария присоединилась к европейскому проекту по укреплению ПВО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Швейцария подписала соглашение о вступлении в проект European Sky Shield Initiative (ESSI) по усилению системы противовоздушной обороны, сообщают западные СМИ.

"Через ESSI Швейцария увеличит возможности стран сотрудничать. ESSI позволит лучше координироваться при приобретении снаряжения, обучении и обеспечении логистики в том, что касается наземных средств ПВО", - говорится в заявлении швейцарского правительства.

Тем самым Швейцария стала 15-м участником ESSI. Основное внимание в нем уделяется наземным средствам ПВО средней дальности, однако, как уточнили в заявлении, сотрудничество может затрагивать и ПВО малой и большой дальности.

Проект ESSI в августе 2022 года предложил канцлер Германии Олаф Шольц. Инициатива подразумевает совместное приобретение оборудования и ракет для создания европейской системы противовоздушной обороны, которая защищала бы небо над большей частью Европы от крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА.

Ранее в Швейцарии критиковали стремление властей страны присоединиться в ESSI, отмечая, что это идет вразрез с нейтральным статусом. В правительстве в ответ отмечали, что проект не налагает на страну обязательств, и что она сама может решить, в каких его аспектах участвовать и в какой степени. Кроме того, Швейцария может покинуть ESSI, если другая страна-участница окажется в состоянии войны.