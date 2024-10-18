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В МАГАТЭ рассчитывают, что на ЗАЭС наймут дополнительный персонал

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ считают важным добиться увеличения числа сотрудников на Запорожской АЭС на примерно 1 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении гендиректора международной организации Рафаэля Гросси.

"130 человек из примерно 5 тыс. сотрудников ЗАЭС работают в тренировочном центре, в том числе 70 инструкторов. Цель – увеличить число персонала до 6 тысяч", - указано в заявлении.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что эксперты МАГАТЭ продолжают периодически фиксировать военную активность близ станции.

Кроме того, Гросси подчеркнул, что специалисты следят за уровнем радиации на объекте и в городе Энергодар. "Специалисты подтверждают, что уровень радиации соответствует норме", - говорится в заявлении.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МАГАТЭ ЗАЭС Запорожская АЭС
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