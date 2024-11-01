На реакторе ЗАЭС устранили микротрещину в трубопроводе насоса охлаждения

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - На реакторе № 1 Запорожской АЭС обнаружили микротрещину в трубопроводе системы поддержки насоса охлаждения, ее уже устранили, сообщил журналистам директор станции Юрий Черничук.

"Не произошло ничего экстраординарного. Любое оборудование имеет свойство периодически выходить из строя ... Дефект устранен, проводится контроль. После того как будет подтверждена плотность оборудования, оно будет введено в работу", - сказал он.

Он уточнил, что появление микротрещины на трубопроводе - процесс, сопровождающий эксплуатацию блоков.

"Что с ней делать, персонал знает. Все мероприятия были выполнены. Нарушений в пределах условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом границы не было", - подчеркнул Черничук.

Об утечке воды на трубопроводе системы поддержки насоса охлаждения реактора сообщил сайт МАГАТЭ. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что не видит в этом угроз ядерной безопасности.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").