Президент Ирана рассчитывает на встречи в Казани с Путиным и Си Цзиньпином

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время саммита БРИКС в Казани рассчитывает на двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в субботу агентство Mehr.

"Помимо выступления на саммите БРИКС, Пезешкиан намерен провести двусторонние встречи с руководителями других стран, в том числе - с президентом России Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Циньпином", - передает агентство со ссылкой на иранские власти.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября.