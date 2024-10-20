Поиск

Израиль нанес авиаудары по южным пригородам Бейрута

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Израильская авиация в воскресенье утром вновь атаковала южные предместья ливанской столицы Бейрута, сообщает телеканал LBCI.

Ударам подверглись муниципалитет Хадат, а также муниципалитет Харет-Хрейк, который входит в состав пригорода Дахия. Район Дахии, населенный преимущественно шиитами, считается оплотом движения "Хезболла".

Перед ударами представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи предупредил местных жителей о готовящейся бомбардировке и разместил в соцсети X карту с указанием двух зданий, которые готовились атаковать израильские военные. Он отметил, что здесь расположены объекты "Хезболлы", и призвал население держаться минимум в 500 м от них.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Ливан Израиль Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран отрицает причастность к атаке беспилотников на резиденцию Нетаньяху

США расследуют утечку разведданных с оценкой подготовки Израиля к атаке на Иран

США расследуют утечку разведданных с оценкой подготовки Израиля к атаке на Иран

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 октября

В Молдавии проходят выборы президента и референдум по вопросу европейской интеграции

В Молдавии проходят выборы президента и референдум по вопросу европейской интеграции

В Молдавии пройдут выборы президента и конституционный референдум

В Молдавии пройдут выборы президента и конституционный референдум

Остин и Галант обсудили усиление обороны Израиля

Остин и Галант обсудили усиление обороны Израиля

Что произошло за день: суббота, 19 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Ирана выразил надежду на перемирие в Газе и в Ливане

Дрон врезался в здание близ резиденции Нетаньяху в Кесарии

Дрон врезался в здание близ резиденции Нетаньяху в Кесарии

Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });