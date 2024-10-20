Израиль нанес авиаудары по южным пригородам Бейрута

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Израильская авиация в воскресенье утром вновь атаковала южные предместья ливанской столицы Бейрута, сообщает телеканал LBCI.

Ударам подверглись муниципалитет Хадат, а также муниципалитет Харет-Хрейк, который входит в состав пригорода Дахия. Район Дахии, населенный преимущественно шиитами, считается оплотом движения "Хезболла".

Перед ударами представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи предупредил местных жителей о готовящейся бомбардировке и разместил в соцсети X карту с указанием двух зданий, которые готовились атаковать израильские военные. Он отметил, что здесь расположены объекты "Хезболлы", и призвал население держаться минимум в 500 м от них.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.