Премьеры России и Киргизии проведут переговоры в Москве

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министры РФ и Киргизии Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров проведут переговоры в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба правительства.

"Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, образования и других сферах", - говорится в сообщении.

"Россия - один из ведущих внешнеэкономических партнеров Киргизии (по итогам восьми месяцев 2024 года - около 20%, второе место после Китая с 41,9%) и крупнейших инвесторов в киргизскую экономику. Около 35% накопленных прямых иностранных инвестиций в Киргизии составляют российские капиталовложения. В 2023 году их объем составил около $370 млн. В Киргизии функционируют порядка 700 предприятий с российским участием", - сообщили в аппарате правительства РФ.

"В 2023 году российско-киргизский товарооборот увеличился на 5,6% и достиг $3,6 млрд. В текущем году также отмечается позитивная динамика", - сказали в аппарате.

"Одним из основных направлений взаимодействия является энергетическая сфера. Россия полностью обеспечивает потребности республики в нефтепродуктах (бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, битум), - говорится в сообщении. - Ведется работа по бесперебойному обеспечению республики природным газом. Продолжается реализация "Генеральной схемы газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года" с участием "Газпрома".

Аппарат кабинета министров также сообщил о развитии двусторонних связей в сфере образования. В России обучается около 16 тыс. киргизских студентов, из них 7 тыс. - на бюджетной основе. В 2024-2025 учебном году квота приема граждан Киргизии в российские вузы на безвозмездной основе составила 700 человек (в 2023 - 2024 году - 1000 мест).

"Продолжается реализация масштабного совместного проекта по созданию в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, старт которому был дан президентами России и Киргизии 1 сентября 2023 года... Учебный процесс в школах будет организован по российским и киргизским образовательным стандартам, выпускники будут получать аттестаты двух стран", - сообщили в аппарате правительства.