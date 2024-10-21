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Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Boeing Co. достиг предварительного соглашения с лидерами Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), которое, возможно, положит конец забастовке, продолжающейся с 13 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Новое предложение Boeing предусматривает повышение зарплат сотрудников на 35% в течение четырех лет. Изначально компания была готова увеличить зарплаты на 25%, однако затем улучшила его. Последнее предложение, предполагавшее подъем зарплат на 30%, было отвергнуто порядка 95% сотрудников Boeing, являющихся членами IAM, несмотря на то, что лидеры профсоюза рекомендовали принять его.

Профсоюз сообщил о полученном от Boeing предложении в минувшие выходные, заявив, что оно "заслуживает рассмотрения" членами профсоюза.

Голосование по этому вопросу состоится в 23 октября.

Забастовка, длящаяся уже более месяца, стоит Boeing порядка $1 млрд в месяц.

Авиастроительный концерн сообщил о планах уволить до 10% сотрудников и ухудшил прогноз финпоказателей, а также анонсировал план привлечения капитала на $25 млрд.

Boeing IAM США
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