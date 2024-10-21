Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Отправка в космос станции Europa Clipper, устойчивые к волнам жары кораллы и отмена ботаниками сентинельского вымирания

Фото: Qian Weizhong/VCG via Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Новая станция NASA Europa Clipper, запущенная в космос 14 октября, изучит спутник Юпитера с орбиты. Ожидается, что в 2030 году станция прибудет к спутнику Юпитера Европе и начнет изучать глобальный подповерхностный океан. Станция займется определением толщины коры Европы и ее структуры, а также окончательно определит наличие океана и оценит его параметры, в том числе состав и возможную обитаемость. Основная научная программа рассчитана на 109 дней, но возможно и продление. По окончании работы планируется столкнуть станцию с Ганимедом, чтобы избежать загрязнения Европы земными материалами.

- Вот уже более 30 лет горный хребет Сентинела на западе Эквадора считается одним из символом стремительной утраты биоразнообразия. Однако, похоже, массового вымирания растений, считавшихся эндемиками хребта, никогда не происходило. Ботаникам удалось обнаружить некоторые эндемичные виды растений, которые, как предполагалось ранее, полностью исчезли. Кроме того, выяснилось, некоторые из предполагаемых эндемиков Сентинелы встречаются не только здесь, но и на склонах Анд. По оценкам ученых, в общей сложности на хребте Сентинела осталось 19 фрагментов леса площадью от восьми до 144 гектаров.

- Агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), к которым относится, например, семаглутид, помогают бороться с ожирением не только взрослым, но и подросткам. Как раз среди подростков эти препараты еще и снижают риск развития суицидальных мыслей

- Микроорганизмы способны выжить вблизи поверхности Марса в его средних широтах, если окажутся в смеси снега или льда с пылью. К такому выводу пришли ученые, рассчитавшие параметры радиационно обитаемых зон во льдах на Марсе. Если пылевой покров может удаляться, например за счет ветров, а лед в средних широтах может таять в течение некоторого периода в году, то, как и на Земле, микробы, такие как цианобактерии, могли бы извлекать питательные вещества из пыли, смешанной со льдом, и таким образом выживать во влажной среде, на глубине от нескольких сантиметров до метров.

- Планетологи определили основные источники метеоритов типа L- и H-хондритов, которые составляют основную часть земных метеоритов. Они возникли из-за трех событий распада крупных астероидов Главного пояса, которые могли входить в семейства Массалии и Корониды.

- Ночь надо проводить в темноте, а день на свету, иначе уменьшится амплитуда циркадных ритмов и незаметно подкрадется смерть. К таким выводам пришли ученые, которые проанализировали данные почти 89 тысяч человек. Повышенный уровень освещенности ночью оказался связан с увеличением риска смерти от всех причин. Напротив, высокий уровень освещенности днем коррелировал с уменьшением риска. Таким образом, минимизация освещения ночью и максимизация – днем, а также поддержание регулярных смен света и темноты, усиливающих циркадные ритмы, может способствовать улучшению кардиоматаболического здоровья и увеличению продолжительности жизни, заключаютученые.

- Врачи описали второй в мире случай тройного пениса – трифаллии. На этот раз дополнительные половые члены нашли только на вскрытии, так как они располагались внутри тела, то есть наружные половые органы выглядели нормально. Врожденная аномалия количества половых членов – чрезвычайно редкая патология, поражающая примерно одного новорожденного из 5–6 млн.

- Селективно скрещивая устойчивые к потеплению кораллы Acropora digitifera и выбирая термоустойчивых родителей, ученые получили потомство, которое может на неделю дольше переживать скачок температуры на градус. Это неплохое подспорье во время отдельных волн жары. Устойчивость к высоким температурам у кораллов передалась по наследству. Дочерние колонии от высокоустойчивых родителей могли выживать на неделю дольше при условии роста температуры на градус по сравнению с потомством от низкоустойчивых родителей.

- 9 октября на вечернем небе в средних широтах Северного полушария появилась комета Цзыцзиньшань – ATLAS, самая яркая за последние 13 лет. В этом материале рассказывается, где искать ее на небе и как ее наблюдать (теперь уже только с помощью оптических приборов).