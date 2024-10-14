Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ювелирная посадка Super Heavy, продление жизни мышей при любых диетических ограничениях и открытие нового вида растений с помощью дрона

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- SpaceX 13 октября впервые в истории ракетной техники смогла механически "поймать" вернувшийся на стартовую площадку ускоритель. Это произошло в рамках пятого испытательного полета на орбиту корабля Starship. После одночасового витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль был сведен с орбиты и приводнился в Индийском океане. Одной из задач пуска была отработка маневра для посадки, который можно было бы использовать при возвращении корабля на сушу в будущем. Тем временем первая ступень Starship – Super Heavy при посадке обратно на стартовый комплекс была успешно захвачена системой Mechazilla.

- Темпы роста ожидаемой продолжительности жизни значительно снизились в XXI веке по сравнению с XX веком, показало исследование американских ученых. Единственными странами, которые добились повышения ожидаемой продолжительности жизни на 0,3 года в годовом исчислении стали Южная Корея и Гонконг. В целом, во всех изученных странах, за исключением Гонконга и Южной Кореи, ежегодный рост ожидаемой продолжительности жизни замедлился по сравнению с XX веком и составляет менее 0,2 года в год. По прогнозу, число людей, которые доживут до ста лет, вряд ли превысит 15% для женщин и 5% для мужчин.

- На игровой площадке толпа детей ведет себя подобно жидкости с высокой скоростью течения по законам термодинамики, а в замкнутых помещениях с низкой скоростью движения образует равновесную смесь жидкости и пара (то есть образование маленьких социальных групп внутри большой толпы). Физики объяснили этот результат с точки зрения термодинамики следующим образом: при не слишком большой скорости перемещения дети свободно покидали и вступали в малые социальные группы, конденсируясь в своеобразные капли в метастабильном состоянии.

- Похоже, что дисковые галактики формировались во Вселенной гораздо раньше, чем ожидалось. В пользу этой идеи говорит обнаружение существовавшей рекордно рано вращающейся галактики с упорядоченным диском, свет от которой шел до Земли около 13,1 млрд лет. Ее диск обладает относительно спокойной динамикой газа и упорядоченностью, что плохо вписывается в модели. Похоже, что можно найти еще более далекие подобные системы. Ученые также отмечают, что дискообразность может больше зависеть от массы галактики, чем от ее красного смещения.

- Ученые из семи стран провели глобальную симуляцию, чтобы определить потенциальный эффект от введения и достижения "поколения без табака". Это может предотвратить почти 1,2 млн смертей в 185 странах к 2095 году. Из регионов мира этот эффект был бы наиболее выраженным в Центральной и Восточной Европе для мужчин и в Западной Европе для женщин, а наименее – в Средней Африке.

- Из гигантского звездного инкубатора в соседней галактике за несколько миллиардов лет двумя путями убежали несколько десятков массивных звезд. Так можно описать новое открытие астрономов, сделанное на основе данных телескопа Gaia. Исследователи обнаружили 55 звезд, которые убежали из скопления R136 в центре гигантской туманности Тарантул в галактике-спутнике Млечного Пути Большом Магеллановом Облаке. Их можно разделить на две популяции, которые были выброшены в разное время и при помощи разных механизмов. Более кинематически старые (11 светил с возрастом 2,5 млн лет) звезды были выброшены при динамических взаимодействиях между звездами в центре скопления во время или вскоре после его формирования. Более кинематически молодые звезды были выброшены через примерно 1,5 млн лет после формирования R136, когда оно столкнулось с другим близким скоплением. При этом убегающие звезды из скопления вносят заметный вклад в ионизацию газа в туманности.

- Врачи рекомендуют женщинам не менять пищевые привычки во время беременности. Однако по поводу кофе определенности нет. Хотя в первичных анализах такая ассоциация наблюдалась, ученые выяснили, что нервно-психическому развитию детей он точно не вредит – это показал метод менделевской рандомизации, предназначенный для выявления причинно-следственных связей.

- Ученые подвергали мышей различным диетическим ограничениям – давали меньше калорий повседневно или устраивали периодическое голодание. Любое из этих воздействий значительно продлевало жизнь животных, но от метаболических изменений это не зависело. Продолжительность жизни сильнее всего зависела от наследственности, стрессоустойчивости и показателей системы крови. 40-процентное снижение калорий негативно отражалось на нескольких типах иммунных клеток, что потенциально повышает уязвимость к инфекциям, и дольше всего при нем жили не те животные, у которых снижение массы тела было наибольшим, а те, у которых это снижение было умеренным. Улучшение здоровья и продление жизни – разные задачи, требующие разных воздействий, заключают авторы работы.

- В конце XIX века на востоке Африки произошла печальная история: два льва повадились нападать на людей. Ученые обнаружили, что в зубах этих кошек сохранились волоски их жертв. Анализ показал, что кроме человека львы точно съели несколько крупных животных – это жирафы, водяной козел, антилопа гну, а также зебра.

- Исследователи впервые открыли с помощью дрона новый вид растений. Он получил название Schiedea waiahuluensis. Растет этот вид только на склонах каньона Ваимеа на гавайском острове Кауаи. Впервые ученые заметили это растение во время обследования труднодоступных скал с помощью дрона, а затем снабдили беспилотник дистанционно управляемым режущим устройством и собрали гербарный образец и семена.

- Про открытие лауреатов Нобелевской премии этого года по физиологии или медицине однажды уже писали в Нобелевском пресс-релизе. Это было 18 лет назад, когда премию присудили другим людям. В этом материале рассказывается, как так получилось.

- Лауреатами Нобелевской премии по физике этого года стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон – за работы по искусственным нейронным сетям. В этой статье разбирается, сколько на самом деле физики в их работах и что имел в виду Нобелевский комитет, когда принимал свое решение.

- Нобелевскую премию по химии в этом году присудили, как и в случае с физикой, авторам компьютерных моделей. В этой статье разбирается, что именно удалось сделать нобелиатам по химии, и не слишком ли рано им присудили премию.

- За идею тестировать экономические меры на небольших выборках, а потом распространять их на всю страну, в 2019 году дали Нобелевскую премию. Почему эта идея оказалась революционной в борьбе с бедностью – можно узнать в блоге РЭШ и сайта N+1.