Поиск

ГК "Дело" за 9 месяцев увеличила перевалку зерна в Новороссийске на 20%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Зерновой терминал КСК (Новороссийск, входит в группу компаний "Дело") в январе-сентябре 2024 года обработал 7,6 млн тонн зерна, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба группы.

"Рост перевалки был обеспечен за счет планомерной реализации проектов инвестиционной и операционной эффективности, осуществляемых на протяжении последних нескольких лет", - говорится в сообщении.

Контейнерный терминал НУТЭП (Новороссийск, также входит в ГК "Дело") по итогам девяти месяцев 2024 года обработал 453 тыс. TEU, это на 1,6% меньше, чем годом ранее. На динамику контейнерооборота терминала повлияли работы по модернизации и поставке нового оборудования для обеспечения роста грузооборота в будущем, уточняет ГК "Дело".

КСК – глубоководный терминал. В 2021 году был введен в эксплуатацию глубоководный причал, способный одновременно принимать два судна грузоподъемностью до 100 тыс. тонн каждое. По итогам 2023 года терминал отгрузил на экспорт рекордные 8,2 млн тонн (+37% к уровню 2022 года).

НУТЭП осуществляет операции на четырех причалах, в том числе двух контейнерных и двух типа ро-ро. НУТЭП в прошлом году обработал рекордные 602,5 тыс. TEU, что на 3,4% превысило показатель прежнего рекордного 2022 года.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

ГК "Дело" Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Южной Корее задумались об отказе от политики непредоставления оружия Украине

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Лондон предоставит Киеву кредит в 2,26 млрд фунтов стерлингов за счет активов РФ

Львова-Белова назвала единичными случаи возвращения детей на Украину и в Россию

Львова-Белова назвала единичными случаи возвращения детей на Украину и в Россию

В постпредстве КНДР при ООН назвали слухами "отправку северокорейских военных в РФ"

Обострение палестино-израильского конфликта

Больница "Ас-Сахель" опровергает заявление ЦАХАЛ о бункере "Хезболлы" с $500 млн

Оставшиеся без света жители Сантьяго-де-Куба протестуют против бездействия властей

Обострение палестино-израильского конфликта

В "Хезболле" заявили о новой атаке на базу военной разведки Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ оценила число ликвидированных за год членов "Хезболлы" в 2 тысячи

ЦАХАЛ оценила число ликвидированных за год членов "Хезболлы" в 2 тысячи
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });