ГК "Дело" за 9 месяцев увеличила перевалку зерна в Новороссийске на 20%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Зерновой терминал КСК (Новороссийск, входит в группу компаний "Дело") в январе-сентябре 2024 года обработал 7,6 млн тонн зерна, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба группы.

"Рост перевалки был обеспечен за счет планомерной реализации проектов инвестиционной и операционной эффективности, осуществляемых на протяжении последних нескольких лет", - говорится в сообщении.

Контейнерный терминал НУТЭП (Новороссийск, также входит в ГК "Дело") по итогам девяти месяцев 2024 года обработал 453 тыс. TEU, это на 1,6% меньше, чем годом ранее. На динамику контейнерооборота терминала повлияли работы по модернизации и поставке нового оборудования для обеспечения роста грузооборота в будущем, уточняет ГК "Дело".

КСК – глубоководный терминал. В 2021 году был введен в эксплуатацию глубоководный причал, способный одновременно принимать два судна грузоподъемностью до 100 тыс. тонн каждое. По итогам 2023 года терминал отгрузил на экспорт рекордные 8,2 млн тонн (+37% к уровню 2022 года).

НУТЭП осуществляет операции на четырех причалах, в том числе двух контейнерных и двух типа ро-ро. НУТЭП в прошлом году обработал рекордные 602,5 тыс. TEU, что на 3,4% превысило показатель прежнего рекордного 2022 года.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".